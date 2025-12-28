DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.738,9 -0,36%

Kozan-Kadirli yolunda hatalı sollama: 2 ağır yaralı

Adana Kozan-Kadirli yolunda hatalı sollama iddiasıyla otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:57
Kozan-Kadirli yolunda hatalı sollama: 2 ağır yaralı

Kozan-Kadirli yolunda hatalı sollama: 2 ağır yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’da Kozan-Kadirli yolunda meydana gelen kazada, hatalı sollama iddiasıyla kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, hızla üç aracı sollamak isteyen sürücünün kullandığı 80 AAC 580 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybederek takla attı ve ardından park halindeki 01 AOJ 445 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta bulunanlar yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bir hemşire, ağır yaralanan sürücüye tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile Kozan Belediyesi AKOM ve YAK ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı; polis ekipleri ise bölgede yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tayyip A. (25) ile yolcu konumundaki 14 yaşındaki C.İ.Y.A., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler kayıt altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA’DA KOZAN-KADİRLİ YOLUNDA HATALI SOLLAMA YAPTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU...

ADANA’DA KOZAN-KADİRLİ YOLUNDA HATALI SOLLAMA YAPTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

KOZAN-KADİRLİ YOLUNDA HIZLA ÜÇ ARACI SOLLAMAK İSTEYEN TAYYİP A. (25) İDARESİNDEKİ OTOMOBİL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Trafik Çilesi: Kar Lastiği ve Zincir Eksikliği Kilometrelerce Kuyruk
2
Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası
3
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
4
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı
5
Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti