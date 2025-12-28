Kozan-Kadirli yolunda hatalı sollama: 2 ağır yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’da Kozan-Kadirli yolunda meydana gelen kazada, hatalı sollama iddiasıyla kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, hızla üç aracı sollamak isteyen sürücünün kullandığı 80 AAC 580 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybederek takla attı ve ardından park halindeki 01 AOJ 445 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta bulunanlar yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bir hemşire, ağır yaralanan sürücüye tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile Kozan Belediyesi AKOM ve YAK ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı; polis ekipleri ise bölgede yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tayyip A. (25) ile yolcu konumundaki 14 yaşındaki C.İ.Y.A., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler kayıt altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

