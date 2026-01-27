Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 13 yaralı
Mersin’in Erdemli ilçesinde otoyol şantiyesinde işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Kaza ve ilk müdahale
Kaza, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Arif A. yönetimindeki 46 K 5044 plakalı işçi servis minibüsü, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yan yatan araç içindeki yaralıları kurtardı.
Kurtarma ve sevk işlemleri
Yaralılar, arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle iş makinelerinin desteğiyle uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 1’i ağır 13 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOYOL ŞANTİYESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU 1’İ AĞIR 13 KİŞİ YARALANDI.