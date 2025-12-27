Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de MİT destekli uyuşturucu operasyonu

Mersin Emniyeti ile MİT iş birliği sonucu düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 33 milyon lira olan 108 kilo 651 gram takoz esrar ile 1.476 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı arasında yürütülen ortak çalışma kapsamında, ekiplerin hassas ve takipli saha çalışmaları sonucu merkez Yenişehir ilçesinde bir adres belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polis, yabancı uyruklu T.M.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda siyah çantalar içinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon lira olduğu bildirildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu şüpheli T.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan T.M., cezaevine gönderildi.

MERSİN POLİSİNİN MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI'NIN (MİT) DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON LİRA OLAN 108 KİLO 651 GRAM TAKOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.