Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de MİT destekli operasyonda piyasa değeri 33 milyon lira olan 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1.476 hap ele geçirildi; şüpheli T.M. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:19
Mersin'de MİT destekli uyuşturucu operasyonu

Mersin Emniyeti ile MİT iş birliği sonucu düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 33 milyon lira olan 108 kilo 651 gram takoz esrar ile 1.476 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı arasında yürütülen ortak çalışma kapsamında, ekiplerin hassas ve takipli saha çalışmaları sonucu merkez Yenişehir ilçesinde bir adres belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polis, yabancı uyruklu T.M.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda siyah çantalar içinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon lira olduğu bildirildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu şüpheli T.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan T.M., cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

