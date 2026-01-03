DOLAR
Mersin'de Narenciye Fabrikasında Yangın — Paketleme Bölümü Hasar Gördü, Yaralanma Yok

Mersin Mezitli'de bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; çatı çöktü, yaralanma ya da can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:50
Mersin'de Narenciye Fabrikasında Yangın — Paketleme Bölümü Hasar Gördü, Yaralanma Yok

Mersin'de narenciye fabrikasında paketleme bölümünde yangın

Olay ve ilk müdahale

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde, işçilerin çalıştığı sırada paketleme bölümünde yangın çıktı. Yangın, plastik kasalara sıçramasıyla büyüdü ve kısa sürede hissedilir seviyeye ulaştı.

Olayı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahalede görev alan birimler ve sonuç

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Davultepe Grup Amirliği ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangının yayılma riskine karşı Mezitli, Merkez, Yenişehir ve Akdeniz itfaiye grup amirlikleri'nden takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında paketleme bölümünde bulunan çatının çöktüğü bildirildi. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.

Soruşturma ve hasar

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor ve yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

