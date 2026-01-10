Mersin'de Özel Harekat Destekli Operasyonda 27 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Mersin'de özel harekat destekli operasyonda aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda, cinayetten kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; kasten öldürme, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçlarından hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Takip ve araştırma sonucu hükümlünün saklandığı adres belirlendi.

Belirlenen adrese yapılan özel harekât destekli operasyon kapsamında, hükümlünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 10 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

M.E., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer 3 şüpheli yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetten açıklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir" denildi.

MERSİN'DE ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİN KATILDIĞI BASKINDA CİNAYETTEN 27 YIL HAPİS CEZASI ALAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.