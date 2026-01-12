Mersin'de Plastik Ham Madde Deposunda Yangın — Çok Sayıda İtfaiye Müdahale Ediyor

Mersin Toroslar'da geri dönüşüm tesisinin plastik ham madde deposunda sabaha karşı yangın çıktı; itfaiye, polis ve TOMA'lar bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:49
Toroslar, Yalınayak Mahallesi — Sabaha karşı

Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan, bir geri dönüşüm tesisine ait plastik ham maddelerinin olduğu deponda sabaha karşı yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Bölgede 3 deponun olduğu alanda, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken, çıkan kara dumanlar gökyüzünü sardı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yangına itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMAların da destek verdiği bildirildi. Müdahale ekipleri yangını söndürme ve çevre güvenliğini sağlama çalışmalarına devam ediyor.

