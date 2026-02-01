Mersin'de Sel Felaketi Büyüyor: Mezitli Doğlu Mahallesi'nde 2 Araç Kayıp

Mersin'de cuma günü yaşanan sel, Mezitli Doğlu Mahallesi'nde büyük tahribata yol açtı; 2 otomobil kayıp, 2 motosiklet bulundu, tarım arazileri zarar gördü.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:53
Mersin'de Sel Felaketi Büyüyor: Mezitli Doğlu Mahallesi'nde 2 Araç Kayıp

Mersin'de sel felaketinin boyutu artıyor

Mersin ve ilçelerinde cuma günü yaşanan kuvvetli yağışların ardından kent genelinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Yağışların durmasının ardından su tahliyesi ve temizlik çalışmaları hızla başlatıldı; ancak selin verdiği tahribat her geçen gün daha da büyüyor.

Mezitli Doğlu Mahallesi'nde ağır bilanço

Felaketin simge görüntülerinin kaydedildiği merkez Mezitli ilçesinin kırsal bölgesi Doğlu Mahallesi'nde hasar büyük. Bölgede selden çok sayıda araç ve ev etkilendi, tarım arazileri ciddi zarar gördü. Mahallede 2 otomobilin halen kayıp olduğu; yapılan aramalar sonucu 2 motosikletin bulunduğu bildirildi.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasında

Felaket sırasında yaşanan panik anlarını cep telefonuyla kaydeden Medet Güneri, İHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Güneri, sel geleceğini hissettiğini belirterek, 'Dere kenarında 30-40 tane araç vardı. Muhtarla birlikte onları kaldırttık, en son 2 araç kaldı. O sırada sel geldi. Ne yapacağımızı bilemedik. Canın yanınca "ana" dersin, korkunca "Rabbim" dersin. Ben de "Rabbim" dedim. Çok büyük bir korku yaşadık. O arada o 2 araç sele kapıldı. O kadar çok bağırarak uyardım ki, eğer sürücüler araca binseydi selle birlikte onlar da gidecekti' dedi.

Aracı sel sularına kapılan Burak Şahin ise cuma namazı nedeniyle camide olduklarını, derenin taşmaya başladığını fark edip araçlara koştuklarını aktardı. Şahin, 'Aracı çalıştırdık, geriye almak istedik ancak arkaya pislik dayanmış araba çıkmıyordu. Öne doğru kaymaya başlayınca arkadaşla kendimizi araçtan dışarıya attık ve kurtulduk' diye konuştu.

Mahalle muhtarı Engin Kılıç, sel sırasında iki aracın sürüklenip gittiğini, bir aracın hurdaya döndüğünü ve kayıp iki motosikletin bulunduğunu ifade etti. Kılıç ayrıca bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Havadan ve saniye saniye kaydedilen görüntüler

Doğlu Mahallesi'nde sel sonrası oluşan hasar dron ile görüntülendi. Görüntülerde taşan derenin çevrede bıraktığı tahribat, zarar gören tarım alanları ve sel izleri net şekilde görülüyor. Medet Güneri'nin cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlar ise derenin debisinin yükseldiği anları, insanların yüksek yerlere kaçışını ve araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği dehşet anlarını gösteriyor.

Yetkililerin hasar tespit ve kayıp araç arama çalışmaları sürüyor; mahalle sakinleri ile kurtarma ekiplerinin koordinasyonuyla tahliye ve temizlik faaliyetleri devam ediyor.

