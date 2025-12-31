Mersin'de Yılbaşı Tedbirleri: 12 bin 216 güvenlik personeli görevde

Mersin'de yılbaşı tedbirleri üst seviyede

Mersin genelinde yılbaşı gecesi ve devam eden günlerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı güvenlik, asayiş, sağlık ve acil durum tedbirleri hayata geçirildi. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık, afet ve ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla hazırlanan plan kapsamında kent genelinde kara, deniz ve havadan denetimler artırıldı; eğlence alanları, meydanlar, ulaşım noktaları ve kritik tesislerde yoğun önlemler alındı.

Vali Atilla Toros denetimde ve koordinasyon toplantısında

Mersin Valisi Atilla Toros, yılbaşı gecesi alınan tedbirler kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Görev yapan personelle bir araya gelen Vali Toros, telsiz aracılığıyla sahada görev yapan tüm ekiplere seslenerek yeni yıllarını kutladı. Fedakarca görev yapan çalışanlara teşekkür eden Toros, ziyaretin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de yer aldığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ile diğer ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla toplantı yaptı. Toplantıda yılbaşı süresince uygulanacak güvenlik ve koordinasyon tedbirleri ele alındı.

Vali Toros'un açıklamaları

Toplantının ardından basına açıklama yapan Vali Toros, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda tüm kurumların koordineli şekilde görev başında olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve valiliğimizin koordinasyonunda; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç idaresi, AFAD ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz" dedi.

Vali Toros, alınan önlemlerin belirlenen tarihler arasında kesintisiz süreceğini vurgulayarak, "Tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre, görev başındadır" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bu tedbirler, 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında, 4 gün boyunca kesintisiz olarak uygulanmaktadır" dedi ve alışveriş merkezleri, havalimanı, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ile kutlamaların yapılacağı meydanlar ve eğlence yerlerinin öncelikli olduğunu belirtti.

Saha dağılımı ve personel sayıları

Güvenlik güçlerinin sahadaki görev dağılımına da değinen Toros, "Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığımız yeni yıl tedbirlerini kapsayan bu 4 günlük süreçte, 2 bin 332 ekip, 22 hava aracı, 17 deniz unsuru ve 12 bin 216 güvenlik personeli ile Mersin’imizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görevdedir" şeklinde konuştu.

Sağlık, afet ve diğer hizmet birimleri

Vali Toros, sağlık ve afet birimlerinin de teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğümüz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri komuta merkezi ve 78 istasyonda görevli, 3 bin 716 personel ile kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır" dedi. Ayrıca, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, 24 araç ve 72 personel ile her türlü acil duruma karşı hazır durumdadır" bilgisi paylaşıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün "10 farklı noktada, mobil göç araçları ve toplam 30 personel ile düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini, aralıksız sürdürmektedir" açıklaması da aktarıldı. AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı ile MESKİ ekiplerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi ve denetimler

Toros, "Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezimizde, emniyet, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumlarımızdan 338 personel, çağrı karşılama ve yönlendirme süreçlerini, titizlikle yürütmektedir" dedi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda ve hijyen denetimlerini, Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin ise fiyat denetimlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Altyapı hazırlıkları ve yaptırımlar

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için altyapı ekiplerinin hazır bulunduğunu belirten Toros, "Telefon, elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı, ilgili kurumlar, ivedilikle müdahale edecek şekilde hazırdır" dedi. Kamu düzenini bozacak davranışlara karşı kararlı olunacağını ifade eden Toros, "Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, Mersin’de kamu düzenini bozacak, vatandaşlarımızın huzurunu gölgeleyecek, güvenliği riske atacak, hiçbir davranışa geçit verilmeyecektir. Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, kurallara uymayanlara karşı, yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Toros son olarak, "Tüm hemşehrilerime Mersin gibi güçlü, Mersin gibi aydınlık, Mersin gibi umut dolu bir yıl diliyorum. 2026 yılının, ülkemize, milletimize ve Mersin’imize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum" diyerek yeni yıl dileklerini iletti.

