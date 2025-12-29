DOLAR
Mersin Erdemli'de Engelli Çocuklu Ailenin Evi Küle Döndü

Mersin Erdemli'de 2’si engelli 5 çocuklu ailenin müstakil evi çıkan yangında küle döndü; 16 yaşındaki Büşra ve bir kardeşinin dışarıda olması olası faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:38
Olayın ayrıntıları

Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi Sultan Sokak'ta, 2’si engelli 5 çocuklu aileye ait müstakil evde yangın çıktı. Yangında evdeki tüm eşyalar külleşti.

Yangının çıktığı evde baba Talip ile anne Zübeyde Kılıç ve çocuklar yaşıyordu. Olay sırasında 16 yaşındaki Büşra Kılıç ile engelli kardeşi evin bahçesindeydi. 2 kardeşin o anda dışarıda olması, üzücü bir olayın yaşanmasına engel oldu.

Müdahale ve ihbar

Büşra, kardeşiyle birlikteyken yukarı çıkıp baktığında alt kattaki pencereden dumanı çıktığını fark etti ve 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Büşra Kılıç yangın sırasında, "Ev yanıyordu, itfaiye aradık. Odada televizyon vardı, çekyat vardı, hepsi yandı" dedi.

Aile durumu ve soruşturma

Yangının çıktığı sırada babanın işte olduğu, annenin ise engelli kardeşlerden diğerini eğitim gördüğü okula götürdüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

