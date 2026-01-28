Mersin Merkezli 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 28 Gözaltı, 450 Milyon TL İşlem Hacmi

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen 'sazan sarmalı' operasyonunda 28 şüpheli yakalandı; hesaplarında yaklaşık 450 milyon TL işlem, 700 mağdur belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:53
Mersin Merkezli 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 28 Gözaltı, 450 Milyon TL İşlem Hacmi

Mersin merkezli 9 ilde 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı

700 mağdur ve 450 milyon TL işlem hacmi tespit edildi

Mersin merkezli yürütülen soruşturmada, sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar vererek ev ve oto alım-satımı şeklinde dolandırıcılık yapan suç şebekesi çökertildi. 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Soruşturmayı yürüten birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirlikleri yer aldı. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmalarında, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, suç örgütünün faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 3 ofis ile şüphelilere ait evlerde aramalar yapıldı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 28 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet sahte polis muhabir kartı, 16 adet başkalarına ait kimlik, 20 adet banka ve kredi kartı, 30 gram esrar ile bir miktar nakit para bulundu.

İncelemede, örgütün ülke genelinde 700 kişiyi mağdur ettiği ve şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 450 milyon lira tutarında suçtan kaynaklı işlem hacmi olduğunun belirlendiği bildirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 15’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 6’sına adli kontrol hükümleri uygulanmış, 7’si tutuklanmıştır. Ayrıca operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç organizasyonuna karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

