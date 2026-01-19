Mersin Mut'ta karda mahsur kalan çift kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde, kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan çift, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavaközü Mahallesi yolu, Sertavul mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle içinde 2 kişinin bulunduğu araç mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını çıkaramayan çift için İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplı yolu açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından Saadettin ve Fatoş T. çiftine ulaşılarak araçları güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çiftin teşekkür mesajı

Yolda mahsur kaldıklarını anlatan çift, ekiplerin gelerek kendilerini kurtardığını belirterek teşekkür etti.

