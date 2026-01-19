Mersin Mut'ta karda mahsur kalan çift kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesi Kavaközü-Sertavul mevkiinde karda mahsur kalan Saadettin ve Fatoş T., jandarma ve Büyükşehir ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:30
Mersin'in Mut ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde, kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan çift, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavaközü Mahallesi yolu, Sertavul mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle içinde 2 kişinin bulunduğu araç mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını çıkaramayan çift için İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplı yolu açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından Saadettin ve Fatoş T. çiftine ulaşılarak araçları güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çiftin teşekkür mesajı

Yolda mahsur kaldıklarını anlatan çift, ekiplerin gelerek kendilerini kurtardığını belirterek teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları