Mersin Tarsus'ta Müstakil Evde Korkutan Yangın

Tarsus Şehitlerim Mahallesi'nde Nurettin Aydın'a ait iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:22
Mersin Tarsus'ta müstakil evde yangın paniği

Şehitlerim Mahallesi 3416 Sokak 24 nolu ev zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Şehitlerim Mahallesi 3416 Sokak 24 nolu adreste bulunan Nurettin Aydın'a ait iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmese de, evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

