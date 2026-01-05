Mersin Tarsus'ta Müstakil Evde Korkutan Yangın

Mersin Tarsus'ta müstakil evde yangın paniği
Şehitlerim Mahallesi 3416 Sokak 24 nolu ev zarar gördü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Şehitlerim Mahallesi 3416 Sokak 24 nolu adreste bulunan Nurettin Aydın'a ait iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı.
Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmese de, evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
TARSUS KENT MERKEZİNDE BİR EVDE ÇIKAN KORKULU ANLAR YAŞATTI