Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi

İstanbul’da metro çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Berkay Uyar, Samsun’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:22
Kaza ve müdahale

İstanbul’da metro kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Uyar, memleketi Samsun’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Uyar, önceki akşam İstanbul’un Kadıköy ilçesi Kozyatağı mevkiinde metro çarpması sonucu ağır yaralandı. Uyar, kaldırıldığı Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile ve görev yerleri

Genç öğrencinin ailesinin sağlık sektöründe çalıştığı öğrenildi. Baba Önder Uyar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kan Alma Birimi’nde, anne Mihriban Uyar ise aynı hastanenin Acil Laboratuvarı’nda görev yapıyor.

Cenaze töreni

Berkay Uyar için Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki Kadıköy Camii’nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Uyar’ın cenazesi Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uyar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BERKAY UYAR, MEMLEKETİ SAMSUN’DA GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

