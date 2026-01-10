Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi

Midyat'ta çikolata kavanozunda kokain ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, içinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Emniyet tarafından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.

