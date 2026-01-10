Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi

Midyat'ta düzenlenen operasyonda çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:38
Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi

Midyat'ta çikolata kavanozunda kokain ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, içinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Emniyet tarafından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU İÇERİSİNDE ÇİKOLATA BULUNAN CAM KAVANOZDA 53.88 GRAM KOKAİN ELE...

YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU İÇERİSİNDE ÇİKOLATA BULUNAN CAM KAVANOZDA 53.88 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN’İN MİDYAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2
Antalya Kepez'de Poşetteki 2 Milyonla Yakalandılar: 4 Tutuklu
3
Mardin Kızıltepe'de Ev Yangını: Anne ve 3 Çocuk Kurtarıldı
4
Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
6
İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis
7
Edirne'de İstinat Duvarı Çöktü: İki Balkon Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları