Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında adliyeye sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı.

Gözaltı, sevk ve tutuklama süreçlerine ilişkin resmi açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklı bilgileri içermektedir.

