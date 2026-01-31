Mika Raun Can Tutuklandı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, mahkemece ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:51
Mika Raun Can Tutuklandı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında adliyeye sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı.

Gözaltı, sevk ve tutuklama süreçlerine ilişkin resmi açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklı bilgileri içermektedir.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

