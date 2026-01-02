DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

MSB: Van'da Hudut Kartalları 50 kilogram 930 gram uyuşturucu ele geçirdi

MSB, Hudut Kartallarının Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:28
MSB: Van'da Hudut Kartalları 50 kilogram 930 gram uyuşturucu ele geçirdi

MSB: Van'da Hudut Kartalları 50 kilogram 930 gram uyuşturucu ele geçirdi

Hudut hattında arama tarama faaliyetleri sonucu önemli yakalama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Hudut Kartallarının Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasına göre, sınır hatlarında görev yapan Hudut Kartalları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE (TSK), BAĞLI HUDUT KARTALLARININ VAN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE (TSK), BAĞLI HUDUT KARTALLARININ VAN HUDUT HATTINDA YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA TARAMA FAALİYETLERİNDE 50 KİLOGRAM 930 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları