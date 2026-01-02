MSB: Van'da Hudut Kartalları 50 kilogram 930 gram uyuşturucu ele geçirdi
Hudut hattında arama tarama faaliyetleri sonucu önemli yakalama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Hudut Kartallarının Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
MSB'nin açıklamasına göre, sınır hatlarında görev yapan Hudut Kartalları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
