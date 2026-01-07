Mudanya'da Minibüs Duraklarında Gece Yarısı Yangın — 20 Minibüs Son Anda Kurtarıldı

Mudanya Yumurtatepe'de duraklar alevlere teslim oldu, itfaiye zamanında müdahale etti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Yumurtatepe mevkiinde bulunan minibüs duraklarında gece yarısı çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede yayılan alevler, durakları sararken çevredeki araçlar da risk altına girdi.

Bitişik haldeki iki adet mobo minibüs durağı alevlere teslim olurken, yangın bir minibüse de sıçradı. Haberlerde yer alan bilgilere göre, iki baraka tamamen, park halindeki bir minibüs ise kısmen yandı. Yakındaki farklı bir konteyner de kısmen zarar gördü.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mudanya biriminden ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Müdahale sayesinde çevrede park halinde bulunan yaklaşık 20 minibüs, alevlerin sıçramasından son anda kurtarıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, duraklarda ve bir minibüste maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

