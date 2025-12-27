DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Mudurnu-Nallıhan Karayolunda Tır Şarampole Devrildi

Mudurnu-Nallıhan karayolunda yoğun kar nedeniyle rampada kayan 14 LC 560 plakalı tır şarampole devrildi; iki kepçeyle güçlükle çıkarıldı, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:59
Mudurnu-Nallıhan Karayolunda Tır Şarampole Devrildi

Mudurnu-Nallıhan karayolunda tır şarampole devrildi

Kurtarma çalışmaları iki kepçenin uğraşıyla tamamlandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi ile Ankara’nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı, rampada sürücünün kontrolü kaybetmesine neden oldu. Savrulan 14 LC 560 plakalı tır, yol kenarındaki şarampole kayarak yan yattı.

Kaza, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Mudurnu-Nallıhan karayolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki tır, rampaya geldiği sırada zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 2 iş makinesinin müdahalesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kara saplanan ve yan yatan ağır tonajlı araç, olay yerine gelen iki kepçenin uzun uğraşları sonucunda halatlarla çekilerek güçlükle yola çıkarıldı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE RAMPADA KAYAN TIR, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE RAMPADA KAYAN TIR, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE RAMPADA KAYAN TIR, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
3
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi
4
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
6
İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti