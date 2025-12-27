Mudurnu-Nallıhan karayolunda tır şarampole devrildi

Kurtarma çalışmaları iki kepçenin uğraşıyla tamamlandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi ile Ankara’nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı, rampada sürücünün kontrolü kaybetmesine neden oldu. Savrulan 14 LC 560 plakalı tır, yol kenarındaki şarampole kayarak yan yattı.

Kaza, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Mudurnu-Nallıhan karayolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki tır, rampaya geldiği sırada zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 2 iş makinesinin müdahalesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kara saplanan ve yan yatan ağır tonajlı araç, olay yerine gelen iki kepçenin uzun uğraşları sonucunda halatlarla çekilerek güçlükle yola çıkarıldı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

