Mudurnu Piroğlu'da İki Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Piroğlu köyünde bulunan iki katlı ahşap evte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.

Durumu gören köy sakinleri, yükselen duman ve alevleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ile takviye amaçlı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan soğutma çalışmaları sonucu alevler tamamen söndürülürken, şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangında, iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

