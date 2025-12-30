Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'nda Geniş Trafik Denetimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden Yılbaşı Tedbirleri

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim Detayları

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutan ekipler, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda geniş çaplı bir uygulama başlattı. Denetimlere çok sayıda birim katılım sağladı.

Denetimler sırasında, park yasağı bulunan alanlardaki araçlara trafik ekipleri tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

Sonraki Adımlar

Emniyet yetkilileri, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde denetimlerin yılbaşı gecesine kadar artarak devam edeceğini bildirdi.

MUĞLA’DA YILBAŞI MESAİSİ CUMHURİYET MEYDANI’NDA GENİŞ KAPSAMLI DENETİM