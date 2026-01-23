Muğla'da 'Sakaraltı-Sakarüstü' soruşturması: Sahte hesap şüphelileri adliyeye sevk edildi

Muğla'da 'Sakaraltı-Sakarüstü' soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Sakaraltı-Sakarüstü' adlı sosyal medya hesabına yönelik olarak yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon ve gözaltılar

Soruşturma, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Operasyonda, başta R.K.K. olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K.K., S.K., S.Ü.Ö., P.B., C.D., S.C.S., H.D. ve İ.B. isimli şüpheliler Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Deliller ve yöneltilen suçlamalar

Şüphelilere ait HTS kayıtları, telefon trafikleri, telefon ve bilgisayarlara el konuldu. Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında Hakaret (TCK 125/1), kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (TCK 136/1), Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret (TCK 125/1-2, 125/3-A), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A) ve Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299/1) suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler, yetkili mercilerin açıklamaları doğrultusunda takip edilecek.

