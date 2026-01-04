DOLAR
Muğla-Denizli Karayolu'nda Otobüs ile Tofaş Çarpıştı — Yaralanma Yok, Maddi Hasar Var

Muğla-Denizli karayolu Gölcük Mahallesi'nde otobüs ile Fiat Tofaş çarpıştı; şans eseri yaralanma olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:49
Muğla-Denizli Karayolu'nda Otobüs ile Tofaş Çarpıştı — Yaralanma Yok, Maddi Hasar Var

Muğla-Denizli Karayolu'nda Otobüs ile Tofaş Çarpıştı

Muğla-Denizli karayolu Gölcük Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan otobüs ile Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi savrularak yol kenarında durabildi.

Şans eseri yaralanan olmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA-DENİZLİ KARAYOLU GÖLCÜK MAHALLESİ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOBÜS İLE TOFAŞ...

MUĞLA-DENİZLİ KARAYOLU GÖLCÜK MAHALLESİ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOBÜS İLE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL ÇARPIŞTI.

