Muğla-Denizli Karayolu'nda Otobüs ile Tofaş Çarpıştı — Yaralanma Yok, Maddi Hasar Var

Muğla-Denizli Karayolu'nda Otobüs ile Tofaş Çarpıştı

Muğla-Denizli karayolu Gölcük Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan otobüs ile Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi savrularak yol kenarında durabildi.

Şans eseri yaralanan olmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA-DENİZLİ KARAYOLU GÖLCÜK MAHALLESİ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOBÜS İLE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL ÇARPIŞTI.