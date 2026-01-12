Muğla Menteşe'de Bacadan Yükselen Duman Mahalliyi Alarma Geçirdi

Olayda Yangın Tehlikesi Bulunmadı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Dikmen Sokak’ta bir evden yükselen yoğun duman, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Vatandaşların yangın şüphesiyle yaptığı ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşmasının ardından yapılan kontrollerde, dumanın bacadan kaynaklandığı ve herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi.

Ekipler, olası risklere karşı gerekli incelemeleri yaptı; durumun güvenli olduğu belirlenince müdahaleye gerek kalmadı. Olay, mahalle sakinleri tarafından rahatlama ile karşılandı.

