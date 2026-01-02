Muradiye'de Jandarma Personeline Başarı Belgesi

Uyuşturucu Operasyonunda Başarı

Van’ın Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu tarafından jandarma personeline başarı belgesi verildi.

Kaymakam Türkmenoğlu, Muradiye ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 88 gram kubar esrarın ele geçirilmesinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personelini tebrik etti.

Türkmenoğlu, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yetkililer, Muradiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

VAN’IN MURADİYE KAYMAKAMI FURKAN TAHA TÜRKMENOĞLU TARAFINDAN JANDARMA PERSONELİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ.