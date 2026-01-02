DOLAR
Muradiye'de Jandarma Personeline Başarı Belgesi

Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, bin 88 gram kubar esrar ele geçirilmesindeki başarıları nedeniyle Alpaslan Jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:38
Uyuşturucu Operasyonunda Başarı

Van’ın Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu tarafından jandarma personeline başarı belgesi verildi.

Kaymakam Türkmenoğlu, Muradiye ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 88 gram kubar esrarın ele geçirilmesinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personelini tebrik etti.

Türkmenoğlu, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yetkililer, Muradiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları