Muratlı'da 59 plakalı kamyon izinsiz atık döktü — Sürücüye ceza

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevre yoluna yakın bir noktaya izinsiz atık bırakıldığı belirlendi. Olay, Ballıhoca Mahallesi civarında yaşandı ve bölge halkının tepkisini çekti.

Olay ve tespit

Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, yol kenarı ve boş arazilere çeşitli atıkların döküldüğü tespit edildi. Durumun hem çevre sağlığını tehdit ettiği hem de görüntü kirliliğine yol açtığı bildirildi.

Soruşturma ve işlemler

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, atıkları bırakan 59 plakalı kamyon ve sürücüsünün kimliği belirlendi. Şüpheli hakkında adli tutanak tutuldu.

Jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürürken, zabıta da kendi mevzuatı çerçevesinde idari işlem uyguladı. Yetkililer, çevreyi kirletenlere karşı idari yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Vatandaşa çağrı ve görüntü

Yetkililer çevre kirliliğine müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak vatandaşları benzer durumları ilgili birimlere bildirmeye çağırdı. Olay anı, bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAÇAK DÖKÜM YAPAN ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.