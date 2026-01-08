Muratlı'da 59 plakalı kamyon izinsiz atık döktü — Sürücüye ceza

Tekirdağ Muratlı'da Ballıhoca Mahallesi yakınlarına izinsiz atık döken 59 plakalı kamyonun sürücüsü jandarma ve zabıta tarafından tespit edilip hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:38
Muratlı'da 59 plakalı kamyon izinsiz atık döktü — Sürücüye ceza

Muratlı'da 59 plakalı kamyon izinsiz atık döktü — Sürücüye ceza

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevre yoluna yakın bir noktaya izinsiz atık bırakıldığı belirlendi. Olay, Ballıhoca Mahallesi civarında yaşandı ve bölge halkının tepkisini çekti.

Olay ve tespit

Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, yol kenarı ve boş arazilere çeşitli atıkların döküldüğü tespit edildi. Durumun hem çevre sağlığını tehdit ettiği hem de görüntü kirliliğine yol açtığı bildirildi.

Soruşturma ve işlemler

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, atıkları bırakan 59 plakalı kamyon ve sürücüsünün kimliği belirlendi. Şüpheli hakkında adli tutanak tutuldu.

Jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürürken, zabıta da kendi mevzuatı çerçevesinde idari işlem uyguladı. Yetkililer, çevreyi kirletenlere karşı idari yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Vatandaşa çağrı ve görüntü

Yetkililer çevre kirliliğine müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak vatandaşları benzer durumları ilgili birimlere bildirmeye çağırdı. Olay anı, bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAÇAK DÖKÜM YAPAN ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

KAÇAK DÖKÜM YAPAN ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları