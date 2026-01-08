Muratlı'da beton mikseri boş araziye beton döktü: Mahalleden tepki

Tekirdağ Muratlı'da bir beton mikseri, temizlik bahanesiyle Fatih Mahallesi'ndeki boş araziye beton döktü; mahalle sakinleri tepki gösterdi, zabıta firmaya ceza verdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:35
Muratlı'da beton mikseri boş araziye beton döktü: Mahalleden tepki

Muratlı'da beton mikseri boş araziye beton döktü: Mahalleden tepki

Olay

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir beton mikseri, temizlik amacıyla araçta kalan betonu mahalle arasındaki boş araziye hızlı bir şekilde boşalttı. Olay, Fatih Mahallesinde bir apartmanın arkasındaki alanda meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında durarak içindeki beton ve atıkları araziye döktüğü net şekilde görülüyor. Oluşan atık yığını, hem görüntü kirliliğine yol açtı hem de çevreyi olumsuz etkiledi.

Tepkiler ve yetkili müdahalesi

Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Cem Kurnalı, benzer olayların daha önce de yaşandığını ve konuyu Muratlı Belediyesine bildirdiklerini ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadıklarını belirtti. Olayın öğrenci yurdunun hemen karşısında gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan vatandaşlar, gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Mahalle halkı, beton mikserlerinin temizlik adı altında gelişi güzel alanlara atık dökmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek belediye ve ilgili kurumları göreve çağırdı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya cezai işlem uygulandığını duyurdu.

BETON MİKSERİ, TEMİZLİK AMAÇLI OLARAK ARAÇTA KALAN BETONU MAHALLE ARASINDA HIZLI BİR ŞEKİLDE...

BETON MİKSERİ, TEMİZLİK AMAÇLI OLARAK ARAÇTA KALAN BETONU MAHALLE ARASINDA HIZLI BİR ŞEKİLDE BOŞALTTI.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE BİR BETON MİKSERİ TEMİZLİK AMAÇLI OLARAK ARAÇTA KALAN BETONU MAHALLE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları