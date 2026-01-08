Muratlı'da beton mikseri boş araziye beton döktü: Mahalleden tepki

Olay

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir beton mikseri, temizlik amacıyla araçta kalan betonu mahalle arasındaki boş araziye hızlı bir şekilde boşalttı. Olay, Fatih Mahallesinde bir apartmanın arkasındaki alanda meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında durarak içindeki beton ve atıkları araziye döktüğü net şekilde görülüyor. Oluşan atık yığını, hem görüntü kirliliğine yol açtı hem de çevreyi olumsuz etkiledi.

Tepkiler ve yetkili müdahalesi

Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Cem Kurnalı, benzer olayların daha önce de yaşandığını ve konuyu Muratlı Belediyesine bildirdiklerini ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadıklarını belirtti. Olayın öğrenci yurdunun hemen karşısında gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan vatandaşlar, gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Mahalle halkı, beton mikserlerinin temizlik adı altında gelişi güzel alanlara atık dökmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek belediye ve ilgili kurumları göreve çağırdı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya cezai işlem uygulandığını duyurdu.

BETON MİKSERİ, TEMİZLİK AMAÇLI OLARAK ARAÇTA KALAN BETONU MAHALLE ARASINDA HIZLI BİR ŞEKİLDE BOŞALTTI.