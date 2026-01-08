Muş’ta 2025 Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı: Suç Oranlarında Azalış

Muş’ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" Yapıldı

Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Valilik makamında yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın 2025 yılı asayiş ve güvenlik çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Genel Değerlendirme

Vali Çakır, 2025 yılında kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında kent genelinde toplam 2 bin 322 asayiş olayının meydana geldiğini belirtti. Bu sayının, 2024 yılındaki 2 bin 450 olaya kıyasla yüzde 5,5 oranında azaldığını ve düşüşün alınan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla sağlandığını vurguladı.

Aydınlatma Oranı ve Terörle Mücadele

Vali Çakır, 2025 yılında meydana gelen 2 bin 322 olayın yüzde 98,8'inin aydınlatıldığını, faillerin yakalanmasında önemli bir başarı elde edildiğini söyledi. Terörle mücadele kapsamında ilimizde 2024 yılında 1.144 operasyon, 2025 yılında ise 1.138 operasyon yapıldığını, TEM olaylarında yüzde 0,5 oranında azalma olduğunu ifade etti. 2025 operasyonlarında 119 kişi gözaltına alınmış; bunlardan 17 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise 2 bin 127 aranan şahısın yakalandığı bildirildi.

Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları

Kaçakçılık suçlarına yönelik 2025 yılında 205 operasyon gerçekleştirildi; bu sayı 2024’teki 182 operasyona kıyasla planlı çalışmaların artmasına bağlı olarak yüzde 12,6 artış gösterdi. Uyuşturucuyla mücadelede 2025’te 105 operasyon düzenlendi; 2024’teki 66 operasyona göre yüzde 59 oranında artış kaydedildi. Bu operasyonlarda 159 kişi gözaltına alınmış, 96 kişi tutuklanmış, 17 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik başarılı operasyonlar bir önceki yıla göre yüzde 4,4 oranında artmıştır. Ayrıca 2025 yılında uyuşturucu madde kullanımından toplam 563 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Siber Suçlar, Denetimler ve Göçmen Kaçakçılığı

Siber suçlarla mücadelede 2024 yılında suç unsuru barındıran 924 hesap tespit edilirken, 2025’te bu sayı yüzde 2,8 artarak 950 hesaba yükselmiştir. Terör iltisaklı olduğu değerlendirilen 635 hesap kullanıcısına işlem yapılmış; 30 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi tutuklanmıştır. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında 6 operasyon yapılmış, 20 kişi gözaltına alınmış ve 11 kişi tutuklanmıştır. Çevrimiçi çocuk istismarı suçu kapsamında 6 operasyon gerçekleştirilmiş, 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

2025 yılında toplam 505.698 araç denetlenmiş ve bu denetimlerde 46.167 araca idari işlem uygulanmıştır. Aynı yıl 7.324 kişi denetlenmiş, bu denetimler sonucunda 201 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Göçmen kaçakçılığına yönelik 63 operasyon düzenlenmiş; bu operasyonlarda 10 organizatör yakalanarak tutuklanmıştır. Ayrıca toplam 435 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve 503 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır.

Toplantı Katılımcıları

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer katıldı. Vali Çakır, huzur ve güven ortamının korunması için emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmaya devam edeceğini belirtti.

