Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan ve hırsızlıktan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:36
Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sunay Mahallesi Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi üzerinde bir şahsı takibe aldı.

Olayın detayları

Ekipler tarafından durdurulan M.T. isimli şahsın üst aramasında 4,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında, şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.T. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUŞ’TA NARKOTİK EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA 4,93 GRAM METAMFETAMİNLE YAKALANAN VE HAKKINDA...

MUŞ’TA NARKOTİK EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA 4,93 GRAM METAMFETAMİNLE YAKALANAN VE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2
Antalya Kepez'de Poşetteki 2 Milyonla Yakalandılar: 4 Tutuklu
3
Mardin Kızıltepe'de Ev Yangını: Anne ve 3 Çocuk Kurtarıldı
4
Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
6
İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis
7
Edirne'de İstinat Duvarı Çöktü: İki Balkon Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları