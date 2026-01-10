Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sunay Mahallesi Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi üzerinde bir şahsı takibe aldı.
Olayın detayları
Ekipler tarafından durdurulan M.T. isimli şahsın üst aramasında 4,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında, şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.T. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
