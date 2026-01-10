Muş’ta Operasyonda Çok Sayıda Silah, Mühimmat ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:33
Operasyon ve ele geçirilenler

Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yasa dışı silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ö.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada: 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 267 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 1 adet Browning marka 9 mm tabanca, 268 adet 9 mm fişek, 2 adet Asena marka av tüfeği ve 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.

C.O.'nun evinde yapılan aramada: 1 adet Sigsauer marka 7.65 mm tabanca, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 6 adet 7.65 mm fişek ve 36 adet 9 mm fişek bulundu.

A.A.'nın ikametinde ise tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 6 adet bilezik, 14 adet obje, 1 adet yüzük ile birlikte 63 adet 9 mm fişek ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.

