Muş'ta Tipide Mahsur Kalan Keçi Sürüsü 4 Saatlik Zorlu Yolculukla Köye Getirildi

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, besicilerin fedakârlığıyla mahsur kalan keçi sürüsü 6 kilometrelik zorlu bir parkuru aşarak köye getirildi.

Zorlu yürüyüş ve ulaşım

Merkeze 56 kilometre uzaklıkta, bin 800 rakımda bulunan Yukarıyongalı köyüne bağlı Behçet mezrasındeki sürü, yemlerin tükenmesi üzerine geri getirildi. Sürü sahibi Eyüp Omur ve çobanlar, köpeklerin de eşlik ettiği konvoyla sabah saatlerinde yoğun kar altında yola çıktı. Bazı bölgelerde 1 metreyi aşan kar ve tipi nedeniyle ilerlemek güçleşti; 6 kilometrelik mesafe yaklaşık 4 saat süren zorlu bir yürüyüşün ardından katedildi.

Köye varış ve bakım

Köye ulaştırılan keçiler önce ahırlara alınarak dinlendirildi. Ardından yoğun kar yağışına rağmen sürü dışarı çıkarılarak, kar üzerine kurulan yemliklerde ot ve samanla beslenmeye devam etti.

Besicilerin fedakârlığı

Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren bölgede üreticiler, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen sırtlarında yem taşıyarak hayvanlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen üreticiler, tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmek için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Eyüp Omur yaşadıklarını şöyle anlattı: "Burası Muş merkeze bağlı Yukarıyongalı köyü. Bugün hayvanlarımızı mezradan köye getirdik. Yoğun kar yağacağını bildiğimiz için güvenli şekilde köye ulaşmak adına 3-4 saat yürüdük. Çok şükür köye sağ salim ulaştık. Hayvanlarımıza yemliklerin içinde yemlerini verdik, ardından ağıla koyacağız. Burada yılın 6 ayı kar, 6 ayı da yaz olarak geçer. Bu yüzden hayvanlara 6 ay boyunca yem veriyoruz. Tabii hayvancılık zor ama biz buna alışmışız. Şehir hayatını bu yaşamla değiştirmem. Bu bambaşka bir hayat. Ne kadar kar yağarsa yağsın, biz hayatımızdan razıyız".

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 1 METREYİ AŞAN KARDA MAHSUR KALAN KEÇİ SÜRÜSÜ, BESİCİLERİN BÜYÜK MÜCADELESİYLE 6 KİLOMETRELİK ZORLU PARKURDAN GEÇİRİLEREK KÖYE GETİRİLDİ.