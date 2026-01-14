Muş'ta Tipide Mahsur Kalan Keçi Sürüsü 4 Saatlik Zorlu Yolculukla Köye Getirildi

Muş'un Yukarıyongalı köyünde, 1 metreyi aşan karda mahsur kalan keçi sürüsü, besicilerin 4 saatlik mücadelesiyle 6 kilometrelik parkuru aşarak köye getirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:55
Muş'ta Tipide Mahsur Kalan Keçi Sürüsü 4 Saatlik Zorlu Yolculukla Köye Getirildi

Muş'ta Tipide Mahsur Kalan Keçi Sürüsü 4 Saatlik Zorlu Yolculukla Köye Getirildi

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, besicilerin fedakârlığıyla mahsur kalan keçi sürüsü 6 kilometrelik zorlu bir parkuru aşarak köye getirildi.

Zorlu yürüyüş ve ulaşım

Merkeze 56 kilometre uzaklıkta, bin 800 rakımda bulunan Yukarıyongalı köyüne bağlı Behçet mezrasındeki sürü, yemlerin tükenmesi üzerine geri getirildi. Sürü sahibi Eyüp Omur ve çobanlar, köpeklerin de eşlik ettiği konvoyla sabah saatlerinde yoğun kar altında yola çıktı. Bazı bölgelerde 1 metreyi aşan kar ve tipi nedeniyle ilerlemek güçleşti; 6 kilometrelik mesafe yaklaşık 4 saat süren zorlu bir yürüyüşün ardından katedildi.

Köye varış ve bakım

Köye ulaştırılan keçiler önce ahırlara alınarak dinlendirildi. Ardından yoğun kar yağışına rağmen sürü dışarı çıkarılarak, kar üzerine kurulan yemliklerde ot ve samanla beslenmeye devam etti.

Besicilerin fedakârlığı

Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren bölgede üreticiler, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen sırtlarında yem taşıyarak hayvanlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen üreticiler, tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmek için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Eyüp Omur yaşadıklarını şöyle anlattı: "Burası Muş merkeze bağlı Yukarıyongalı köyü. Bugün hayvanlarımızı mezradan köye getirdik. Yoğun kar yağacağını bildiğimiz için güvenli şekilde köye ulaşmak adına 3-4 saat yürüdük. Çok şükür köye sağ salim ulaştık. Hayvanlarımıza yemliklerin içinde yemlerini verdik, ardından ağıla koyacağız. Burada yılın 6 ayı kar, 6 ayı da yaz olarak geçer. Bu yüzden hayvanlara 6 ay boyunca yem veriyoruz. Tabii hayvancılık zor ama biz buna alışmışız. Şehir hayatını bu yaşamla değiştirmem. Bu bambaşka bir hayat. Ne kadar kar yağarsa yağsın, biz hayatımızdan razıyız".

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 1 METREYİ AŞAN KARDA MAHSUR KALAN KEÇİ...

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 1 METREYİ AŞAN KARDA MAHSUR KALAN KEÇİ SÜRÜSÜ, BESİCİLERİN BÜYÜK MÜCADELESİYLE 6 KİLOMETRELİK ZORLU PARKURDAN GEÇİRİLEREK KÖYE GETİRİLDİ.

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 1 METREYİ AŞAN KARDA MAHSUR KALAN KEÇİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Yerköy’de Kaçak Alkol Operasyonu: 85 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
2
Gaziantep'te 626 Terör Operasyonu, 662 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Şanlıurfa'da 126 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi — 3 Gözaltı
4
Aydın Efeler'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
5
Afyonkarahisar'da Jandarma Yakaladı — Uyuşturucu Ticaretinden Aranan T.E. Tutuklandı
6
Çanakkale'de Kuyumcudan Milyonluk Vurgun: Turan Kuyumculuk Sahibi ve Oğlu Kayboldu
7
Muş'ta Tipide Mahsur Kalan Keçi Sürüsü 4 Saatlik Zorlu Yolculukla Köye Getirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları