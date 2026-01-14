Mustafakemalpaşa Yamanlı'da Hasarlı Köprü Tehlike Saçıyor

Mesire alanına geçiş sağlayan köprüdeki hasar, bölge sakinlerini tedirgin ediyor

Mustafakemalpaşa'nın Yamanlı Mahallesinde mesire alanına geçişi sağlayan köprüdeki hasar, üzerinden geçenleri endişelendiriyor. Son günlerde etkili olan yoğun yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi köprünün durumunu daha da kötüleştirdi; köprünün üst bölümünde bir parçanın tamamen koptuğu görüldü.

Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, köprünün mevcut durumu hakkında ilgili kurumlara dilekçe vererek başvuruda bulundu. Eren dilekçesinde köprünün alt kısmında aşınmalar meydana geldiğini ve acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Muhtar, uzun süredir herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

Muhtar Necati Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönemlerde köprünün durumu hakkında ilgili yerlere başvuruda bulundum ancak herhangi bir müdahale yapılmadı. Köprü şu an insan ve hayvan sağlığı açısından ciddi risk taşıyor. Bu nedenle kullanılmaması gerekiyor".

Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle köprünün alt kısmındaki hasar net olarak görülemiyor; ancak suyun çekildiği dönemlerde alt bölümdeki aşınmaların açıkça görüldüğü öğrenildi. Köprünün su büzleri üzerine yapılan çalışma ile oluşturulduğu ve bu nedenle dayanıklılığının zayıfladığı da belirtiliyor.

Mahalle sakinleri, köprünün bir an önce onarılmasını veya yeniden güvenli şekilde yapılmasını talep ediyor. Bölge halkı için şu an köprünün kullanımının ciddi tehlike oluşturduğu vurgulanıyor.

