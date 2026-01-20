Narkokapan İzmir Operasyonu: 14 İlde 641 Sokak Satıcısı Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narkokapan İzmir' operasyonunda 641 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı yürütülen 'Narkokapan İzmir' operasyonuna ilişkin bilgiler verdi.

Operasyonun hedefi ve hazırlık süreci

Bakan Yerlikaya, operasyonun hedefinin mahallelerimizi ve sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan sokak satıcıları olduğunu belirtti. Hazırlık sürecinde saha takipleri, teknik hazırlıklar ve istihbarat çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, yaklaşık 4 ay süren takiplerle şüpheli şahısların hareketlerinin tespit edildiğini söyledi.

Yerlikaya, operasyonun başlangıcını anlatırken şu ifadeyi kullandı: "Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık."

Katılım ve sonuçlar

Operasyona 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile destek verildi. Hava ve deniz unsurlarının da görev aldığı çalışmada, 608 ayrı adrese eşzamanlı baskın yapıldı ve 641 şahıs gözaltına alındı. Yerlikaya, "'Narkokapan' operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95tir." dedi.

Kabine dönemi narkotik verileri

Bakan Yerlikaya, mevcut kabine dönemine ait narkotik operasyonu verilerini de paylaştı: "2025'te zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla; 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509 kişi. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Aynı dönemde 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık."

Mücadele kararlılığı

Yerlikaya, narkotik suçuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmeler ve sınır güvenliği

Bakan, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattındaki hareketliliği de devletin ilgili tüm birimleriyle anbean takip ettiklerini belirtti. "Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi ifade etmek isterim." diyen Yerlikaya, sosyal medyada yayılan kasıtlı yalan haberler ve panik amaçlı paylaşımlara karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı'nın da vurguladığı üzere: "Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir." şeklinde konuştu.

