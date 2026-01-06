Nazilli'de 71 yıl 9 ay hapisle aranan S.Ö. yakalandı

Nazilli'de 71 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu S.Ö. gözaltına alındı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, hakkında 71 yıl 9 ay Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan S.Ö. isimli şahsı yakaladı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 5 ayrı Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 71 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
