Nazilli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.U. (44), jandarma operasyonuyla yakalandı ve kapalı cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:51
Nazilli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Nazilli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Jandarma operasyonuyla tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı S.U. (44), Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Şüpheli hakkında Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hüküm bulunduğu bildirildi.

Yakalanan S.U., işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

NAZİLLİ’DE 8 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI

NAZİLLİ’DE 8 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
2
Adana'da Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca 28 bin 875 TL Ceza
3
Samsun’da Yeni Alınan Araçla Kaza: 2 Yaralı
4
Bursa'da Mustafa Bozbey'e Saldırı Girişimi: Başkan Olay Yerinden Ayrılmadı
5
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia
6
Pendik'te Kuyumcuya Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: Esnaf Müdahale Etti
7
Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları