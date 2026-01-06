Nazilli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Jandarma operasyonuyla tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı S.U. (44), Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.
Şüpheli hakkında Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hüküm bulunduğu bildirildi.
Yakalanan S.U., işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
