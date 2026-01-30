Nazilli’de 9 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda toplam 9 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi; şüpheli E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:50
Nazilli’de 9 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi

Nazilli’de 9 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonla 1 şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, operasyon kapsamında 9 kilo 425 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Olayda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekiplerinin Nazilli’de yürüttüğü çalışmada E.D. isimli şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda toplam 9 kilo 428 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYON KAPSAMINDA 9 KİLO 425...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYON KAPSAMINDA 9 KİLO 425 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü
2
Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor
3
Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı
4
Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı
5
Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi
6
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı
7
Eskişehir Polisi: Dolandırıcılığa Karşı 'Önleyici Polislik' ile 826 Kişi Bilgilendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları