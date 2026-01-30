Nazilli’de 9 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonla 1 şüpheli tutuklandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, operasyon kapsamında 9 kilo 425 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Olayda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekiplerinin Nazilli’de yürüttüğü çalışmada E.D. isimli şüpheli yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda toplam 9 kilo 428 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYON KAPSAMINDA 9 KİLO 425 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.