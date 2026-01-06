Nazilli'de 'Silahla Yağma' ve 'Kasten Öldürme' Suçlarından Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Nazilli'de aranan 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan iki şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Operasyon detayları
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda;
M.K. isimli şahsın, Silahla Birden Fazla Kişi ile Konutta Geceleyin Yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu tespit edildi.
Diğer şüpheli Z.E. hakkında ise Kasten Öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Her iki şahıs, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
