Nazilli'de 'Silahla Yağma' ve 'Kasten Öldürme' Suçlarından Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis, 19 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ile Z.E.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.