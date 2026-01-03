Nazilli'de 'Yağma' ve Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma, Aydın genelindeki aramalarda sonuç aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekipleri iki ayrı suçtan aranan bir zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak' ve 'Yağma' suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

