Nazilli'de 'Yağma' ve Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma, yağma ve uyuşturucu suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39)'yi yakalayıp cezaevine gönderdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:02
Jandarma, Aydın genelindeki aramalarda sonuç aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekipleri iki ayrı suçtan aranan bir zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak' ve 'Yağma' suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

