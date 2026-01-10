Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de Odunpazarı ikiye bölünüp yeni ilçe kurulabilir

Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de yeni ilçe çalışması gündemde

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel basınla buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltıda yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda kent gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, Odunpazarı ilçesinin bölünerek yeni bir belediye oluşturulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Hatipoğlu, konuşmasında ilçelerin büyüklüğüne ve hizmet sunumundaki zorluklara dikkat çekti. Milletvekili şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere 10 Ocak Gazeteciler Günü sadece Türkiye’de kutlanıyor. Biz de buna sahip çıkıyoruz. Mesela Odunpazarı’ndan gidersek; Odunpazarı Belediyesi bugün Odunpazarı ilçemizin 426 bin nüfusu var. Yani bu, Türkiye’deki 35 ilden daha büyük. Yani, bu nüfus Türkiye’deki 35 ilden daha büyük. Mesela nerelerden büyük? Örnek verelim: Edirne’den büyük, Yozgat’tan büyük, Düzce’den büyük, Muş’tan büyük, Kastamonu’dan büyük, Uşak’tan büyük, Niğde’den büyük böyle gidiyor; Nevşehir’den büyük. Yani bir ilden daha büyük, 35 ilden daha büyük. Bu doğrultuda; ulaşımdan altyapıya, imar plansızlıklarından sosyal hizmetlere, temizlikten zabıtaya ve güvenlik hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmette zorlanıyorlar. Tabii bununla ilgili daha önceden de çalışmalar yapılmış. Bu ilçeyi ikiye bölmek istiyorum. Bu ilçenin belli kısımlarını bölerek yeni bir ilçe belediyesi, yeni bir ilçe oluşturmak ve hizmetlerin vatandaşlarımıza daha güzel şekilde verilmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi bu bir hakkaniyetsizlik oluyor: ’Bana oy verdin, ben sana hizmet ederim. Sen bana oy vermedin, sana hizmet etmem.’ şimdi bu hakkaniyetsizlik oluyor. Bu hakkaniyetsizliği inşallah gidermek için belli çalışmaların içindeyiz. Olası bölünmeyle yerel vatandaşlar belediyeyle daha güçlü temas kuracak. Altyapı ve ulaşım yatırımları bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre planlanabilecek. İnşallah bizim amacımız, Odunpazarı’nda hemşerilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlamak."

Hatipoğlu, Odunpazarı'nın pilot ilçe olarak ele alınabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belki pilot olarak Odunpazarı’nda bu çalışmayı yaparsak, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda sonucu görürüz. Eğer bu, Eskişehirli vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırıyorsa aynı şekilde Tepebaşı’nda da buna gidebiliriz; çünkü Tepebaşı da aşağı yukarı bu büyüklükte. Yani 35 ilden büyük ilçe olmaz ve bir tane ilçe belediyesi buralara hizmet edemez. Bir de bizim belediyemiz ayrımcılık yapıp sadece oy verilen yerlere hizmet ederse bu hiç olmaz. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Teknik olarak nasıl olur diye bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Daha önceden de bununla ilgili çalışmalar yapılmış; belki sizler hatırlıyorsunuzdur, 2008-2009 yılında Yunus Emre ilçesi olarak. Bu da tabii ki yapılmış, bunun üzerinden belki böyle bir çalışmaya gireceğiz. Belki böyle bir çalışmanın sonucunda hemşerilerimizin yaşam konforunu artırırız. Ben de düşünüyorum; ilden büyük ilçe olmaz. 35 ilden büyük ilçelerimiz var ve bunun hizmet kalitesinde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir de sadece bizim ilçe belediye başkanlarımız şehir merkezine hizmet ederse. Ya bugün karşımızdaki Yeşiltepe değil mi? Ya hâlâ buraya tramvay gitmedi. Millet perişan. Arabayla hiçbir yere gidemiyor. Otobüs durakları durak değil. Görüyorsunuz; Ertaş Caddesi’ni görüyorsunuz, her yağmur yağdığında göl gibi oluyor. Bu neyi söylüyor? Bunlar hizmet edemiyor."

Hatipoğlu, yapılacak teknik çalışmalardan sonra sürecin netleşeceğini ve bölünmenin hizmet kalitesini artırmasının hedeflendiğini vurguladı.

