Nevşehir’de 2025’te 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi
Nevşehir genelinde 2025 yılı boyunca polis ekiplerince yürütülen trafik uygulamalarında 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi.
Denetimlerin amacı
Uygulamalar, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların ve can kayıplarının önlenmesi hedefiyle aralıksız şekilde sürdürüldü. Polis ekiplerinin sahadaki yoğun çalışmasıyla kurallara uyumun artırılması amaçlandı.
Denetim sonuçları
Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 24 bin 77 araç trafikten men edilirken, başta alkollü araç kullanımı, aşırı hız, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer kural ihlalleri nedeniyle bin 816 sürücünün ehliyetine el konuldu.
