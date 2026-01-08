Nevşehir’de 2025’te 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi

Nevşehir’de 2025’te polis ekiplerinin denetimlerinde 1 milyon 109 bin 149 araç kontrol edildi; 24 bin 77 araç trafikten men edildi, bin 816 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:10
Nevşehir’de 2025’te 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi

Nevşehir’de 2025’te 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi

Nevşehir genelinde 2025 yılı boyunca polis ekiplerince yürütülen trafik uygulamalarında 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi.

Denetimlerin amacı

Uygulamalar, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların ve can kayıplarının önlenmesi hedefiyle aralıksız şekilde sürdürüldü. Polis ekiplerinin sahadaki yoğun çalışmasıyla kurallara uyumun artırılması amaçlandı.

Denetim sonuçları

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 24 bin 77 araç trafikten men edilirken, başta alkollü araç kullanımı, aşırı hız, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer kural ihlalleri nedeniyle bin 816 sürücünün ehliyetine el konuldu.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAZALARIN VE CAN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA NEVŞEHİR...

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAZALARIN VE CAN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA NEVŞEHİR GENELİNDE YÜRÜTÜLEN DENETİMLER 2025 YILINDA DA ARALIKSIZ DEVAM ETTİ.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAZALARIN VE CAN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA NEVŞEHİR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi
4
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
5
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
6
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları