Nevşehir’de 2025’te 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi

Nevşehir’de 2025’te polis ekiplerinin denetimlerinde 1 milyon 109 bin 149 araç kontrol edildi; 24 bin 77 araç trafikten men edildi, bin 816 sürücünün ehliyetine el konuldu.