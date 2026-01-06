Nevşehir’de Araçta Gizli Bölmede Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Nevşehir'de Avanos polisi bir araçta gizli bölmede 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve şüphelinin evinde 213 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:35
Nevşehir’de Araçta Gizli Bölmede Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Nevşehir’de Araçta Gizli Bölmede Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Nevşehir’de polis ekiplerince yürütülen çalışmada, bir aracın içerisine yapılan gizli bölmede 1 adet ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Arama sırasında aracın gizli bölmesinde söz konusu silah ve fişekler bulundu.

Ayrıca, şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 213 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

