Nevşehir'de Aranan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

Nevşehir'de yol kontrolünde aranan G.A., kardeşine ait sahte kimlikle yakalandı; 5 suçtan toplam 24 yıl 15 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:47
NEVŞEHİR (İHA)

Nevşehir'de yol kontrolü gerçekleştiren jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, aranan bir şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkonak beldesinde yaptıkları trafik uygulamasında bir aracı durdurdu. Plaka sorgulamasında aracın muayenesinin olmadığı tespit edilince sürücüden aracını uygun bir yere çekmesi istendi.

Jandarma ekipleri şahsın kimliğini incelediklerinde, kimlikte yer alan fotoğrafın şahsa benzemediğini fark etti. Yapılan soruşturmada kimliğin şahsın kardeşine ait olduğu ve şahsın arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Kimliği kardeşi adına düzenlenmiş sahte belge ile tespit edilen G.A. hakkında; 'yol kesmek suretiyle silahlı birden fazla yağma', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'nitelikli hırsızlık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından olmak üzere toplam 24 yıl 15 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

