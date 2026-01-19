Nevşehir'de Drone Destekli Köpek Dövüşü Baskını

Avanos Mahmat köyünde jandarma, drone görüntüleriyle tespit edilen köpek dövüşünü bastı; 10 kişi hakkında işlem yapıldı, köpek bakımevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:41
Nevşehir'de Drone Destekli Köpek Dövüşü Baskını

Nevşehir'de Drone Destekli Köpek Dövüşü Baskını

Jandarma, dronla tespit edilen organizasyonu sonlandırdı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Mahmat köyü çevresinde açık arazide köpek dövüşü yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bölgeyi kontrol eden ekipler, önce jandarmanın drone kamerasına yansıyan ardından da yerinde yapılan müdahaleyle olayı sonlandırdı.

Yapılan tespit sonucu; köpek sahipleri A.T.Ç. ve İ.A., organizatörler A.A. ve S.D. ile 6 izleyici olmak üzere toplam 10 şahıs belirlendi. Şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, aynı kanunun 11'inci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması amacıyla tutanaklar düzenlenerek ilgili kurumlara iletildi.

Olayda dövüşte kullanıldığı belirlenen köpek, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı ve Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

NEVŞEHİR’DE AÇIK ARAZİDE KÖPEK DÖĞÜŞÜ YAPAN ŞAHISLAR ÖNCE JANDARMANIN DRONE KAMERASINA, SONRADA...

NEVŞEHİR’DE AÇIK ARAZİDE KÖPEK DÖĞÜŞÜ YAPAN ŞAHISLAR ÖNCE JANDARMANIN DRONE KAMERASINA, SONRADA JANDARMAYA YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Bingöl Solhan'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
4
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
5
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
6
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
7
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları