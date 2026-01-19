Nevşehir'de Drone Destekli Köpek Dövüşü Baskını

Jandarma, dronla tespit edilen organizasyonu sonlandırdı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Mahmat köyü çevresinde açık arazide köpek dövüşü yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bölgeyi kontrol eden ekipler, önce jandarmanın drone kamerasına yansıyan ardından da yerinde yapılan müdahaleyle olayı sonlandırdı.

Yapılan tespit sonucu; köpek sahipleri A.T.Ç. ve İ.A., organizatörler A.A. ve S.D. ile 6 izleyici olmak üzere toplam 10 şahıs belirlendi. Şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, aynı kanunun 11'inci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması amacıyla tutanaklar düzenlenerek ilgili kurumlara iletildi.

Olayda dövüşte kullanıldığı belirlenen köpek, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı ve Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

NEVŞEHİR’DE AÇIK ARAZİDE KÖPEK DÖĞÜŞÜ YAPAN ŞAHISLAR ÖNCE JANDARMANIN DRONE KAMERASINA, SONRADA JANDARMAYA YAKALANDI.