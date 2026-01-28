Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Duvara Çarptı

Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Kaza Yaptı
Olayın Detayları
Nevşehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçış sırasında bir evin duvarına çarparak durabildi.
Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak adresinde meydana geldi. 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek dur ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir evin duvarına çarparak durdu.
Kazanın ardından araçtan inen sürücü, mahalle aralarına yaya olarak kaçtı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve hasarlı otomobili otoparka çektirdi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
