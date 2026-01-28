Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Duvara Çarptı

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 06 EZG 33 plakalı araçla kaçarken bir evin duvarına çarparak durdu; sürücü yaya olarak kaçtı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:43
Olayın Detayları

Nevşehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçış sırasında bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak adresinde meydana geldi. 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir evin duvarına çarparak durdu.

Kazanın ardından araçtan inen sürücü, mahalle aralarına yaya olarak kaçtı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve hasarlı otomobili otoparka çektirdi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

