Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza

Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü
Nevşehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İ.T. hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
