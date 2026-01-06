Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza

Nevşehir'de Terörle Mücadele ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.T.'yi yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:26
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü

Nevşehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.T. hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NEVŞEHİR’DE "FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS YAKALANDI.

