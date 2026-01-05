DOLAR
Nevşehir'de Kaporta Servis Skandalı: Ekspertiz 'Değişecek' Dedi, Parçalar Tamir Edildi

Nevşehir'de ekspertiz raporuna rağmen parçalar tamir edilip yeniden takıldı veya hiç takılmadı; araç sahibine 194 bin TL fatura kesilince suç duyurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:48
Nevşehir'de kaza yapan aracını kaporta servisine bırakan vatandaş, ekspertiz raporunda yenisiyle değiştirilmesi gerektiği belirtilen parçaların bir kısmının tamir edilip tekrar takıldığını, bazılarının ise hiç takılmadığını öğrenince şok yaşadı.

Ekspertiz raporu ile servis uygulaması arasındaki çelişki

Olayda, Menderes Ö. adlı sürücü, Nevşehir'den Aksaray'a seyir halindeyken 68 ADY 327 plakalı aracıyla kaza yaptıktan sonra aracını Yavuz A.'ya ait Otolar Kaporta servisine teslim etti. Sigorta şirketi tarafından görevlendirilen ekspertiz, hasarlı parçaların orijinalleriyle değiştirilmesi yönünde rapor hazırladı.

İddialara göre klima radyatörü ve farlar tamir edilip tekrar takılırken, sol direk hava yastığı hiç takılmadı. Buna rağmen araç sahibine 194 bin TL tutarında fatura kesildi. Mağdur olduğunu belirten Menderes Ö., avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve benzer yöntemle çok sayıda vatandaşın zarar görmüş olabileceğini öne sürdü.

'Change araç' operasyonu ve soruşturmanın boyutu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Nevşehir merkezli eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Adana ve Şanlıurfa adreslerinde yapılan aramalarda, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin trafik kazası, yangın veya deprem sonucu ağır hasar görmüş araçlar ile hacizli, yakalamalı veya yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları 'change' yöntemiyle sağladıkları, tamir sırasında değiştirilmesi gereken parçaları değiştirmeyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında şasi numaraları kesilen araçların şehir dışındaki boş arazilerde gizli bölmelerde saklandığı belirlendi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

