Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Nevşehir'de Özyayla'da izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı; 7 kazı malzemesi ve 2 aydınlatma ekipmanı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:09
Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında müdahale

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası Operasyonları' çerçevesinde Merkeze bağlı Özyayla köyündeki bir ikamette izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla O.B.’nin ikametine düzenlenen operasyonda, O.B., C.U., C.B., E.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, kazının yaklaşık 3 metre derinlik ve 1,5 metre genişlik ölçülerinde olduğu tespit edildi. Aramalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen 3 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet kazma ve 1 adet teneke olmak üzere toplam 7 adet kazı malzemesi ile 2 adet aydınlatma malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

