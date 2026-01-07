Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı — Yeşilhisar Kavşağı'nda Çarpışma

Nevşehir'de Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araç ile B.Ö. idaresindeki 51 AEC 271 plakalı işçi servisinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

Müdahale ve Hastane

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 14 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE İŞÇİ SERVİSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ DE YARALANDI.