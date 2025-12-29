Nevşehir'e 184 Yeni Güvenlik Aracı Teslim Edildi

Nevşehir İl Emniyet ve Jandarmaya 184 Yeni Araç Göreve Başladı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 184 yeni araç için kabul ve teslim töreni düzenlendi. Araçlar, il genelinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin daha etkin, hızlı ve güçlü şekilde sağlanması amacıyla göreve başladı.

Tören, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisi Topuzluhan Restoran'da gerçekleştirildi. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, iş adamları, il protokolü, emniyet ve jandarma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Fidan: 'Huzur ve güvenlik daha da güçlenecek'

Törende konuşan Vali Ali Fidan, Nevşehir’in huzurunu, kamu düzenini ve güvenlik iklimini güçlendirecek önemli bir kazanımın hayata geçirildiğini belirtti. Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birinin yaşandığını ifade eden Fidan, bu yatırımın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın destekleri ile iş dünyası ve hayırseverlerin katkıları sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Vali Fidan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne 158, İl Jandarma Komutanlığı’na ise 26 araç olmak üzere toplam 184 aracın güvenlik birimlerine tahsis edildiğini açıkladı. Yeni araçların asayiş, trafik güvenliği, devriye ve saha faaliyetleri ile olaylara hızlı müdahale noktasında güvenlik güçlerinin etkinliğini artıracağını vurguladı. Güçlenen operasyonel kapasitenin il genelinde güvenliği daha görünür ve etkili hale getireceğini kaydetti.

Vali Fidan, güvenliğin olmadığı bir ortamda ekonomik faaliyetlerin, eğitim ve sosyal hayatın olumsuz etkileneceğine dikkat çekti; emniyet ve jandarma teşkilatlarının fedakârca yürüttüğü çalışmaların huzurlu bir toplumun temel dayanaklarından biri olduğunu dile getirdi. Fidan, şehit polis, asker ve jandarmaları rahmetle anarken, gazilere sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi ve görev başındaki tüm güvenlik personeline teşekkür etti.

Nevşehir'in güvenlik altyapısı güçlendi

Konuşmasında yeni araçların Nevşehir’in 'güvenli şehir' kimliğini daha da güçlendireceğini belirten Vali Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katkı sunan kurumlara ve hayırseverlere teşekkür etti. Tören, yeni araçların protokol üyeleri tarafından teslim alınmasının ardından sahada aktif kullanıma başlanmasıyla sona erdi.

Yetkililer, araçların önümüzdeki günlerde şehir genelinde güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Araç teslim töreninin ardından, araç alımına katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi.

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA KULLANILMAK ÜZERE İLİMİZE TAHSİS EDİLEN 184 YENİ ARAÇ İÇİN KABUL VE TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.