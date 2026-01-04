DOLAR
New York'ta Binlerce Kişi Times Meydanı'nda Venezuela İçin Yürüdü

New York'ta Times Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine son verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 00:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 00:30
ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının ardından New York’un en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı doldu; binlerce kişi ABD yönetimine askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulundu.

Venezuela saldırısı sonrası protesto

Göstericiler, ellerinde pankartlarla meydanı doldurduktan sonra yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD’nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti.

Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela’nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela’da savaş istemiyoruz" sloganlarını attı. Pankartlarda ayrıca "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadeleri de yer aldı. Göstericiler, savaşın ekonomik çıkarlar uğruna yürütüldüğünü savundu.

Times Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın ana caddeleri boyunca devam etti. Trafiğe kapatılan güzergahlarda yürüyen kalabalık, bölge halkından zaman zaman destek aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

New York Polis Teşkilatı, protesto öncesinde ve sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis ekibi yürüyüş güzergahında konuşlandırılırken, kalabalık helikopter ve mobil ekiplerle takip edildi.

Protestoda henüz bir taşkınlık ya da şiddet olayı yaşanmadı; savaş karşıtı grup, ABD’nin Venezuela politikasına karşı tepkilerini önümüzdeki günlerde de farklı eylemlerle sürdüreceklerini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

