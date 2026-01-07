Niğde Çiftlik'te İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Niğde Çiftlik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Divarlı beldesinde meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, H.D. (24) yönetimindeki 51 ADD 334 plakalı otomobil ile T.D.'nin (34) kullandığı 50 ADG 499 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.Ç. (23), O.T.Ö. (23), E.P. (23) ve F.D. (33) yaralandı.

Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından müdahale edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

